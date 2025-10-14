قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخصيص أراضٍ سكنية بالقرعة الـ19 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
محمد إبراهيم

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية حفل ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية والذى تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك بعد إنتهاء فترة تأهيلهم داخل الأكاديمية. 

بدأت الإحتفالية بعرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية العسكرية المصرية ودورها الهام فى تخريج أجيال من الضباط والمدنيين من مختلف الدورات التى تُعقد بها بإستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية بما يمكنهم من خدمة الوطن فى كافة الأماكن التى سيكلفون بالعمل فيها.

وألقى أقدم المتدربين كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ هذه الدورة التى ساهمت فى إثرائهم بالعلوم والمعرفة على أسس وطنية تساعدهم فى أداء مهامهم تحت مختلف الظروف ، تلى ذلك عرض الموقف التدريبى للدورة.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل وتدريب مُدربى المشروع القومى للياقة البدنية متمنياً لهم التوفيق 
فى حياتهم العملية، كما أكد على أن البرنامج التدريبى إرتكز على تحقيق الإستفادة من العلوم الحديثة فى مجالات اللياقة البدنية للمساهمة فى إعداد كوادر قادرة على تحقيق الإضافة فى ذلك المجال بما تمتلكه من شعور وطنى ودراسة أكاديمية متطورة.

فيما أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالجهود المخلصة التى تبذلها الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل المتدربين وفقاً لمنهج علمى وتدريبى متكامل وتزويدهم بأعلى درجات الإنضباط الذاتى ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها ، كما أوصى المتدربين بتعظيم الإستفادة بما إكتسبوه من قيم ومبادىء وطنية نبيلة ودراسة علمية راقية بين جنبات هذا الصرح التعليمى.

مختتما كلمته بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة وتوجيه الشكر للقوات المسلحة على دعمها لأبناء الوطن بمختلف القطاعات ، وأختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع وتكريم المتدربين.

حضر الإحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية 
بكافة المجالات.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

دبلوماسيون: مصر تصنع السلام في الشرق الأوسط من شرم الشيخ وسط حضور قادة العالم

"قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية

استعدادا لافتتاحه.. أمين الأعلى للآثار يتفقد المتحف الآتوني بالمنيا

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

هند عصام تكتب: الملك سمندس

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

