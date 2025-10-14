الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية حفل ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية والذى تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك بعد إنتهاء فترة تأهيلهم داخل الأكاديمية.

بدأت الإحتفالية بعرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية العسكرية المصرية ودورها الهام فى تخريج أجيال من الضباط والمدنيين من مختلف الدورات التى تُعقد بها بإستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية بما يمكنهم من خدمة الوطن فى كافة الأماكن التى سيكلفون بالعمل فيها.

وألقى أقدم المتدربين كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ هذه الدورة التى ساهمت فى إثرائهم بالعلوم والمعرفة على أسس وطنية تساعدهم فى أداء مهامهم تحت مختلف الظروف ، تلى ذلك عرض الموقف التدريبى للدورة.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل وتدريب مُدربى المشروع القومى للياقة البدنية متمنياً لهم التوفيق

فى حياتهم العملية، كما أكد على أن البرنامج التدريبى إرتكز على تحقيق الإستفادة من العلوم الحديثة فى مجالات اللياقة البدنية للمساهمة فى إعداد كوادر قادرة على تحقيق الإضافة فى ذلك المجال بما تمتلكه من شعور وطنى ودراسة أكاديمية متطورة.

فيما أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالجهود المخلصة التى تبذلها الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل المتدربين وفقاً لمنهج علمى وتدريبى متكامل وتزويدهم بأعلى درجات الإنضباط الذاتى ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها ، كما أوصى المتدربين بتعظيم الإستفادة بما إكتسبوه من قيم ومبادىء وطنية نبيلة ودراسة علمية راقية بين جنبات هذا الصرح التعليمى.

مختتما كلمته بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة وتوجيه الشكر للقوات المسلحة على دعمها لأبناء الوطن بمختلف القطاعات ، وأختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع وتكريم المتدربين.

حضر الإحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية

بكافة المجالات.