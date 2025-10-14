اتصالحوا.. تصادم بين سيارة المطربة رحمة عصام وموتوسيكل بشارع البحر الأعظم

شهد شارع البحر الأعظم بالجيزة حادث تصادم بين سيارة المطربة الشعبية رحمة عصام ودراجة نارية ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح كما تم التصالح بين الطرفين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الجيزة، بإبلاغ الأهالي بوقوع حادث تصام بشارع البحر الأعظم، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين أن سيارة المطربة الشعبية رحمة عصام، أثناء التفافها في أحد المنعطفات، اصطدمت بدراجة نارية.

تبين من الفحص عدم وقوع إصابات، وأبدى الطرفان رغبتهما في التصالح حيث تم إنهاء إجراءات التصالح بقسم الشرطة وانصرفت المطربة وقائد الدراجة النارية.