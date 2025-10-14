إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في نطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بنطاق ذات المركز، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: حمدى إبراهيم أحمد، 32 عاما، وخالد على أحمد، 28 عاما، وإبراهيم فتحي جمعة، 37 عاما، ومصطفى عبد الحميد الشناوي، 33 عاما، وفوزي أحمد حسن، 34 عاما، وعبد الرحمن محمد شعبان، 21 عاما، وأحمد بشير عبد المنعم، 24 سنة، وإسلام سمير رمضان، 30 عاما، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقى العلاج، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.