ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟
رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام
الكنائس المصرية تدعم قرارات الرئيس السيسي لوقف الحرب على غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

ساندي رضا

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في نطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بنطاق ذات المركز، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: حمدى إبراهيم أحمد، 32 عاما، وخالد على أحمد، 28 عاما، وإبراهيم فتحي جمعة، 37 عاما، ومصطفى عبد الحميد الشناوي، 33 عاما، وفوزي أحمد حسن، 34 عاما، وعبد الرحمن محمد شعبان، 21 عاما،  وأحمد بشير عبد المنعم، 24 سنة، وإسلام سمير رمضان، 30 عاما، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقى العلاج، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

