البحيرة: خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 470 مواطنا بقوافل سكانية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف القوافل الطبية والسكانية المجانية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية شاملة بعزبة خمسة التابعة لقرية بولين بمركز كفر الدوار، شملت تخصصات الرمد، الباطنة، الأسنان، الأطفال، العظام، الجلدية والأنف والأذن، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 282 مواطن، وتوفير نظارات طبية لـ 29 حالة، وتحويل 5 حالات للعلاج على نفقة الدولة.

كما تم على هامش القافلة تنظيم ندوة توعوية بعنوان "دور المرأة في تربية أبنائها وصناعة الوعي المجتمعي ومشاركتها للرجل في ميدان العمل"، تناولت التعريف بمبادرة "معًا نحميها" وجهود الدولة في بناء جيل متميز وتحسين الخصائص السكانية، ودور المرأة كشريك فاعل في تنمية المجتمع وغرس القيم الإيجابية لدى الأبناء، بمشاركة 50 مستفيدًا.

وفي ذات السياق، نُفذت قافلة سكانية بقرية العلامية التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة بمركز الدلنجات، بالتنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة والوحدة المحلية والإدارة الصحية بالدلنجات، حيث تم تقديم خدمات طبية متنوعة لأهالي القرية والقري المجاورة، شملت الكشف الطبي على 140 حالة في تخصصات الأطفال والباطنة والنساء والأسنان، وإجراء تحاليل طبية لـ 40 مواطنًا، إلى جانب عقد ندوات توعوية حول صحة المرأة، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية.



وتؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها في تنفيذ المزيد من القوافل الطبية والسكانية لخدمة القرى والمناطق النائية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية المختصة.