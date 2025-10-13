عامل النظافة الحاصل على ماجستير حقوق يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب بالبحيرة

تقدم محمد سلام، عامل النظافة بكفر الدوار في محافظة البحيرة، والحاصل على ماجستير حقوق، للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال محمد سلام إن مجموعة من الناس أصرّوا عليا وقالولي لازم تترشح علشان ننتخبك، وبرنامجي الانتخابي بتمحور كله في الاهتمام أكثر شيء بالصحة والتعليم.

و أوضح معنديش ثروة مالية مقارنة بالمرشحين المنافسين ولكن ثروتي حب هي الناس، وأموال الترشح في الانتخابات 30 ألف جنيه عائلتي اللي دفعتهم لي، والدعاية بتاعتي حب الناس، وهحاول أكون عند حسن ظنهم.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة البحيرة، إقبالا متوسطا خلال الساعات القليلة الماضية، من صباح اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر، والتي تجري لشغل 4 مقاعد، منها 2 للعضوية فوق السن و2 للعضوية تحت السن.

ويتنافس في انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة 10 مرشحين للفوز بعدد 4 مقاعد، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس على مقعدي تحت السن كل من: باسم على البسيوني وعمر السمري ومحمد نوح سعد نوح ومحمود الغنام ومحمود حجاج.