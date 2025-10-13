قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
وزير التموين: الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي وتحقيق الاستدامة هدف استراتيجي للدولة المصرية
رئيس الرعاية الصحية يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء لضمان الجاهزية الطبية لقمة شرم الشيخ
من شرم الشيخ.. ماكرون: فرنسا جاءت إلى هنا حاملة رسالة أمل ومسؤولية
رابط مباشر.. استعلام مخالفات المرور بخطوات بسيطة وخصم 50% بهذه الحالة
الرئيسان الفرنسي والإندونيسي.. توافد قادة وزعماء العالم إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام
الرئيس الأمريكي ترامب يصل إلى الكنيست لإلقاء خطابه
سياحة النواب توضح مكاسب مصر من زيارة الرئيس الأمريكي
توسع عمراني بمشروع ضخم في أسيوط لتخفيف الكثافة السكانية عن المدينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مخابرات الاحتلال استدعت عائلات الأسرى المقدسيين المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة.

وفي وقت سابق ؛ أفادت وكالة الأنباء "رويترز" أن مسؤولا مشاركا في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" قد صرح اليوم، الاثنين، إن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل، "صعدوا على متن حافلات في السجون الإسرائيلية"، استعداداً للإفراج عنهم.

ومن المتوقع أيضاً إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً آخراً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، وفقاً للمسؤول.

وأضاف المسؤول أن من بين هؤلاء الأسرى، 1716 فلسطينياً من غزة اعتقلتهم إسرائيلين في مستشفى ناصر الطبي.

و قد أكد الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، تسلم الرهائن المفرج عنهم، و ذلك و فقا لما افادت به "العربية" في نبأ عاجل لها.

الأسرى الفلسطينين الأسرى المقدسيين مخابرات الاحتلال سجون الاحتلال مستشفي ناصر الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

نظرة شاملة على اتفاقية السلام في شرم الشيخ.. من الخاسر والفائز بها؟.. سمير راغب يوضح

ترامب

باحثة تكشف مفاجأة: لا يوجد ضمانات من الجانب الإسرائيلي والضامن الوحيد هو ترامب

غزة

إعلام عبري: الصليب الأحمر بدأ تسلم الدفعة الثانية من المحتجزين بقطاع غزة

بالصور

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

أنيقة جدا.. هند صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد