حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن عملية إطلاق سراح 20 محتجزًا إسرائيليًا من قطاع غزة ستتم على دفعتين متتاليتين في إطار التفاهمات الجارية بشأن تنفيذ صفقة التبادل مع حركة حماس.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدفعة الأولى ستبدأ من منطقة نتساريم عند الساعة 8 صباحًا، على أن تتبعها دفعة ثانية من خان يونس ومخيمات الوسطى عند الساعة 10 صباحًا، متابعة: «كشفت تقارير إسرائيلية عن إدراج اسم الدكتور حسام أبو صفية ضمن القائمة الاحتياطية، والإفراج عنه مرهون بقرار خاص من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس في حال لم يكتمل العدد المحدد للمفرج عنهم».

وتابعت، أن هناك حالة تأهب كبيرة في الشارع السياسي الإسرائيلي وداخل السجون، إذ تم توجيه عائلات المحتجزين للتواجد في تمام الساعة 8 صباحا في قاعدة «رعيم» العسكرية لاستقبال ذويهم لحظة وصولهم وسط استعدادات أمنية مكثفة.

كما نقلت «أبو شمسية» عن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن المجموع الكلي للدفعتين يبلغ 20 محتجزًا حيًا من دون توضيح عدد كل دفعة على حدة، مبينة أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أكدت أن التحضيرات لصفقة التبادل تجري بتنسيق بين الجهات الإسرائيلية والدولية لضمان نقل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين بأمان إلى وجهاتهم المحددة.