هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم

هاجر ابراهيم

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن عملية إطلاق سراح 20 محتجزًا إسرائيليًا من قطاع غزة ستتم على دفعتين متتاليتين في إطار التفاهمات الجارية بشأن تنفيذ صفقة التبادل مع حركة حماس.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدفعة الأولى ستبدأ من منطقة نتساريم عند الساعة 8 صباحًا، على أن تتبعها دفعة ثانية من خان يونس ومخيمات الوسطى عند الساعة 10 صباحًا، متابعة: «كشفت تقارير إسرائيلية عن إدراج اسم الدكتور حسام أبو صفية ضمن القائمة الاحتياطية، والإفراج عنه مرهون بقرار خاص من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس في حال لم يكتمل العدد المحدد للمفرج عنهم».

وتابعت، أن هناك حالة تأهب كبيرة في الشارع السياسي الإسرائيلي وداخل السجون، إذ تم توجيه عائلات المحتجزين للتواجد في تمام الساعة 8 صباحا في قاعدة «رعيم» العسكرية لاستقبال ذويهم لحظة وصولهم وسط استعدادات أمنية مكثفة.

كما نقلت «أبو شمسية» عن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن المجموع الكلي للدفعتين يبلغ 20 محتجزًا حيًا من دون توضيح عدد كل دفعة على حدة، مبينة أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أكدت أن التحضيرات لصفقة التبادل تجري بتنسيق بين الجهات الإسرائيلية والدولية لضمان نقل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين بأمان إلى وجهاتهم المحددة.

