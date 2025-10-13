قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الـمـفـرج عـنـهـم
جيش الاحتلال: مستعدون لاستقبال محتجزين إضافيين سينقلهم الصليب الأحمر لاحقا
إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين
الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
رئاسة الجمهورية تعلن جدول قمة شرم الشيخ للسلام
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الـمـفـرج عـنـهـم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الـمـفـرج عـنـهـم مـن سجون الاحتلال.

أعلن الصليب الأحمر، اليوم الإثنين، تسلمه أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم وهم 7 من شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت حركة حماس أسماء 20 من الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتشمل الأسماء باار أبراهام كوبرشتاين وأفيتار دافيد ويوسف حاييم أوحانا وسيجيف كالفون وأفيناتان أور وإلكانا بوحبوط وماكسيم هيركين ونمرود كوهين ومتان تسنجاوكر ودافيد كونيو وإيتان هورن ومتان أنغريست وإيتان مور وغالي بيرمان وزيف بيرمان وعمري ميران وألون أوهل وغاي جلبوع-دلال وروم براسلافسكي وأرييل كونيو ودافيد كونيو.


و قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاحد "لقد حققنا انتصارات عظيمة، لكن المعركة لم تنته بعد"، وفيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن، قال: "هذه أمسية فرح، لأن أبناءنا سيعودون غدًا إلى حدودهم، لكن لدينا حزن بسبب إطلاق سراح القتلة في إشارة إلى الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، و ذلك خلال بيان مسجل القاه حول وقف إطلاق النار مع حماس اليوم الأحد.

