ترامب: الحرب في غزة انتهت ووقف إطلاق النار سيصمد
ترامب: 2 مليون شخص سيعودن إلى بيوتهم في غزة
وزير الصحة يبحث مع رئيس التحالف الصحي الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الاستثمار
هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
أخبار العالم

أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى

هاجر رزق

أكدت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار شريطة التزام إسرائيل من جانبها ببنوده.

و جددت حماس تأكيدها على إطلاق سراح 20 رهينة أحياءً كجزء من المرحلة الأولى من "تنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة"، وفقا للبيان الصادر عن الحركة.


وصدر البيان بعد وقت قصير من تسليم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، الدفعة الأولى من الرهائن إلى الصليب الأحمر.

وشددت حماس على أنه يتعين على الوسطاء الدوليين التأكد من ضمان "تمسك إسرائيل بالتزاماتها بموجب الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع بنوده".

و قد أكد الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، تسلم الرهائن المفرج عنهم.


كما أفادت وكالة الأنباء "رويترز" أن مسؤولا مشاركا في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" قد صرح اليوم، الاثنين، إن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل، "صعدوا على متن حافلات في السجون الإسرائيلية"، استعداداً للإفراج عنهم.


ومن المتوقع أيضاً إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً آخراً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، وفقاً للمسؤول.

وأضاف المسؤول أن من بين هؤلاء الأسرى، 1716 فلسطينياً من غزة اعتقلتهم إسرائيلين في مستشفى ناصر الطبي.
 

و يأتي ذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمطار بن جوريون في زيارة رسمية لإسرائيل. 

