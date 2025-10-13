باحثة تكشف مفاجأة: لا يوجد ضمانات من الجانب الإسرائيلي والضامن الوحيد هو ترامب

قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة فى الشأن السياسي الفلسطيني، إنه حتي هذه اللحظة هناك مسار إيجابي بالنسبة للمرحلة الأولي من وقف الحرب، ولكن لا يوجد ضمانات بالنسبة للموقف الإسرائيلي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الضامن الوحيد هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ووصوله إلى الشرق الأوسط، حيث أنها تعد رسالة إلى نتنياهو والجيش الإسرائيلي أنه تم إنتهاء الحرب بشكل نهائي.

وتابعت أنه هناك قيود الوسطاء، تحديدا مصر وعدد من الدول المعنية أن يكون مسارا للضغط من ترامب على نتنياهو لإيقاف الحرب على قطاع غزة.