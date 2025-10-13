قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
هذا هو السبب؟.. أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
مايا مرسي: نتطلع لدور أكبر لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية لتهيئة الأوضاع لأشقائنا في غزة
رئيس الوزراء يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية
توافد قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
موعد مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة
رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
أول تعليق من حماس على تصريحات ترامب بشان انتهاء الحرب في غزة
وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هذا هو السبب؟.. أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
هاجر ابراهيم

كشف الإعلامي أحمد موسى أن إيران اعتذرت عن المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحًا أن سبب الاعتذار يعود إلى أن الدعوة لحضور القمة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تنسيق دولي واسع لدعم جهود السلام في الشرق الأوسط.

وخلال تغطية خاصة قدمها عبر برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال موسى إن توجه الدولة المصرية نحو السلام والتنمية يعكس رؤية واضحة لرفع شأن الشعوب وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في المنطقة.

وأشار إلى أن الإنفاق يجب أن يُوجّه لصالح المواطن وتحسين معيشته، وليس لصالح الحروب والصراعات، مؤكدًا أن مصر بلد لا يسعى للإضرار بأي دولة، وإنما يركز على دعم الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تصدر عنه يومًا أي تصريحات تسيء إلى أي طرف، ما يعكس ثبات الموقف المصري القائم على احترام الآخر والسعي للتعاون المشترك.

وفي سياق متصل، أوضح موسى أن الرئيس السيسي سيُهدي نظيره الأمريكي دونالد ترامب "قلادة النيل"، أرفع وسام مصري، تقديرًا للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق التهدئة في المنطقة، ودعم العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتأتي قمة شرم الشيخ وسط مشاركة دولية واسعة لبحث آليات دعم وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق مسار سياسي شامل، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه القمة من نتائج ملموسة.

بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام: 

أحمد موسى الولايات المتحدة الأمريكية الشرق الأوسط حماس غزة

