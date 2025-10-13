هذا هو السبب؟.. أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

كشف الإعلامي أحمد موسى أن إيران اعتذرت عن المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحًا أن سبب الاعتذار يعود إلى أن الدعوة لحضور القمة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تنسيق دولي واسع لدعم جهود السلام في الشرق الأوسط.

وخلال تغطية خاصة قدمها عبر برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال موسى إن توجه الدولة المصرية نحو السلام والتنمية يعكس رؤية واضحة لرفع شأن الشعوب وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في المنطقة.

وأشار إلى أن الإنفاق يجب أن يُوجّه لصالح المواطن وتحسين معيشته، وليس لصالح الحروب والصراعات، مؤكدًا أن مصر بلد لا يسعى للإضرار بأي دولة، وإنما يركز على دعم الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تصدر عنه يومًا أي تصريحات تسيء إلى أي طرف، ما يعكس ثبات الموقف المصري القائم على احترام الآخر والسعي للتعاون المشترك.

وفي سياق متصل، أوضح موسى أن الرئيس السيسي سيُهدي نظيره الأمريكي دونالد ترامب "قلادة النيل"، أرفع وسام مصري، تقديرًا للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق التهدئة في المنطقة، ودعم العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتأتي قمة شرم الشيخ وسط مشاركة دولية واسعة لبحث آليات دعم وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق مسار سياسي شامل، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه القمة من نتائج ملموسة.

بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام: