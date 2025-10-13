بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام

عرضت قناة اكسترا نيوز، لقطات للحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الرئاسة المصرية"، أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا تليفونيا من الرئيس الأمريكي ترامب أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتوافد عدد من قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث وصل حتى الآن، على أرض شرم الشيخ الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عدد من الرهائن المفرج عنهم.

كما أفادت وكالة الأنباء "رويترز" بأن مسؤولا مشاركا في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" قد صرح اليوم، الاثنين، إن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل، "صعدوا على متن حافلات في السجون الإسرائيلية"، استعداداً للإفراج عنهم.

ومن المتوقع أيضاً إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً آخراً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، وفقاً للمسؤول.

وأضاف المسؤول، أن من بين هؤلاء الأسرى، 1716 فلسطينياً من غزة اعتقلتهم إسرائيل في مستشفى ناصر الطبي.

