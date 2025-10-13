رئيس الوزراء يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، موقف تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بمحافظة الإسكندرية.

وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مؤمن سيد محمد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لشئون الطرق، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون التنظيم وحوكمة السوق، والمهندس أحمد عبد العزيز، النائب التنفيذي لشئون المشروعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام أن تكون شبكة الطرق المُحيطة بمطار الإسكندرية "برج العرب سابقاً" على أعلى مستوى؛ في إطار الاهتمام بالمطارات كأحد عناصر جذب الحركة السياحية، مُشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على زيادة أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق المستهدفة؛ خاصة في المزارات السياحية المهمة والجاذبة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، وكذا محافظة الإسكندرية، واللذين يخدمهما المطار بشكل مباشر.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مكونات المشروع، ومعدلات سير العمل في قطاعات التنفيذ المُختلفة، مع بحث عددٍ من التحديات التي تواجه العمل وسُبل تذليلها لاستكمال الأعمال، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف المُعدات والعمالة في مواقع العمل بالمشروع، وسرعة التنسيق بين الجهات المختلفة لإزالة أي معوقات، وتحديد توقيت مُحدد لانتهاء الأعمال، مع الالتزام به من كل الجهات المسئولة، بحيث يُساهم هذا المحور المروري المهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه في استيعاب الحركة وتخفيف الكثافات المرورية بمحافظة الإسكندرية.



وخلال الاجتماع، قدم اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، تقريراً حول الخطوات الجارية لتنفيذ المشروع، موضحاً أن إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان (الطريق الدائري) بمحافظة الإسكندرية، يتم على ثلاثة قطاعات، بما يشمل تنفيذ طريق بطول 20 كم، يتضمن 6 حارات مرورية بكل اتجاه، و4 كباري علوية، و2 كوبري أعلى القطار السريع، و5 كباري سطحية، ونفق للسيارات، بالإضافة إلى عددٍ من الأعمال الأخرى.