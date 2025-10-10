مجلس الوزراء: المنيا تمثل 50% من إجمالي المستهدفين بالمرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن بدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ووضعها في مقدمة محافظات هذه المرحلة، يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بصعيد مصر، وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف ربوعه.

وأضاف اللواء كدوانى أن أبناء محافظة المنيا يمثلون أكثر من 50% من إجمالي المستهدفين بالمرحلة الثانية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا نظراً لحجم الكثافة السكانية واتساع النطاق الجغرافي للمحافظة، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا التحدي سيكون دافعًا قويًا لتعزيز جاهزية القطاع الصحي بالمحافظة، وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاح المنظومة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

يذكر ان الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء نشرت تقريرًا لوزارة الصحة أكدت فيه ان المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تستهدف أكثر من 12 مليون مواطن بمحافظات المرحلة، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 115 مليار جنيه، وبمشاركة فاعلة من المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، إلى جانب دخول وحدات ومراكز صحية من الجيل الرابع لأول مرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري، وان أبناء محافظة المنيا يمثلون أكثر من 50% من إجمالي المستهدفين بالمرحلة الثانية.

