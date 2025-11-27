قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
محافظات

حكاية أم من المنشاة تصارع الحياة لإطعام 5 أطفال بعد وفاة زوجها صعقًا

الام الأربعينية ابنة خارقة المنشاة بسوهاج
الام الأربعينية ابنة خارقة المنشاة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد إنساني مؤلم يعكس حجم المعاناة التي يعيشها البسطاء في القرى النائية، تقف لطيفة عبدالمنعم، سيدة أربعينية من قرية خارفة المنشاة التابعة لمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، تواجه قسوة الحياة وحدها بعد أن فقدت زوجها فجأة في حادث صعق كهربائي، تاركًا لها خمسة أطفال دون عائل أو مصدر دخل.

السيدة التي كانت تعيش حياة بسيطة مع زوجها، وجدت نفسها بين ليلة وضحاها تتحمل مسؤولية أسرة كاملة، بعد وفاة الزوج نتيجة ماس كهربائي مفاجئ، في واقعة صدمت الأهالي وتركت الأسرة بلا سند.

مأساة أم أربعينية بخارفة المنشاة في سوهاج

وتروي المرأة، بصوت يملؤه الانكسار، أنها أصبحت مطالبة بتوفير مصاريف البيت، وإطعام أطفالها، وسداد أربعة قروض كانت قد اضطرت إلى الحصول عليها قبل وفاة زوجها لتلبية أبسط احتياجات الأسرة، وبناء منزلها الذي كاد أن ينهار فوق رؤوسهم.

اليوم، أصبحت عاجزة عن دفع أقساطها، وتخشى أن تُحبس بسبب الديون، في وقت لا تجد فيه أي فرصة عمل مناسبة توفر لها دخلًا ثابتًا.

وقالت والدة الـ5 أطفال: "أنا مش عايزة حاجة غير أستر عيالي.. جوزي مات فجأة وسابني لوحدي... عندي 5 أطفال وكل يوم بصحى مش عارفة أعمل إيه، القروض فوق دماغي ومش قادرة أسدد، نفسي ألاقي مصدر رزق أعيش منه وأعلّم ولادي".

أكدوا الأهالي في خارفة المنشاة أن السيدة تعيش ظروفًا إنسانية صعبة، وأن أبناءها في مراحل دراسية مختلفة، ويحتاجون لطعام وملابس ودروس واحتياجات يومية لا تنتهي، بينما لا تتلقى الأسرة أي دعم يمكن أن ينقذها من هذا الوضع القاسي.

ويطالب أهالي القرية الجهات المعنية والجمعيات الخيرية بالنظر إلى حال الأسرة، وتوفير فرصة عمل مناسبة للأم أو دعم مالي يضمن لها القدرة على سداد القروض وتأمين حياة مستقرة لأطفالها الخمسة، الذين يقفون اليوم على أعتاب مستقبل مجهول.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج خارفة المنشاة المنشاة



