استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة

في تحرك سريع يعكس تفاعلًا مباشرًا مع شكاوى المواطنين، بادر الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، بالنزول الفوري إلى الجزيرة المستجدة التابعة لمركز المنشاة جنوب المحافظة.

استجابة عاجلة لـ"صدى البلد"

وذلك عقب دقائق قليلة من البث المباشر الذي تم نشره عبر صفحة موقع صدى البلد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي رصد معاناة الأهالي وغياب الخدمات الأساسية عن القرية المعزولة داخل نهر النيل.

جزيرة خارج نطاق الخدمة.. آلاف السكان يعيشون في عزلة تامة

تقع الجزيرة المستجدة في قلب النيل، ويقطنها ما بين 17 إلى 18 ألف نسمة يعيشون في عزلة شبه كاملة، بلا وحدة صحية، ولا نقطة إسعاف، ولا مدرسة، ولا وحدة إطفاء، ولا حتى فرن للخبز، رغم العدد الكبير من السكان وانتشار المساكن والزراعة والماشية.

كشف البث المباشر لصدى البلد حجم الكارثة الإنسانية داخل الجزيرة، حيث يعيش الأهالي في منطقة محاصرة بالمياه من كل جانب دون وجود جسر أو معدية آمنة، بينما يعتمد السكان على مراكب بدائية متهالكة لعبور النهر يوميًا.

ولادة داخل مركب.. مشهد يلخص غياب الخدمة الصحية

أحد أكثر المشاهد قسوة التي ظهرت في البث، كانت رواية الأهالي عن سيدة وضعت طفلها داخل مركب أثناء نقلها ليلًا إلى المستشفى بعد دخولها في حالة ولادة مفاجئة.

المركب كان يتأرجح وسط الظلام والمياه، ومع طول المسافة؛ لم تستطع السيدة الوصول إلى الضفة الأخرى، فوضعت مولودها داخل المركب وسط خوف ورعب من سقوطها أو تعرض الجنين للخطر.

وعقب رصد المعاناة بكاميرا صدى البلد، تحرك فورًا الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، إلى الجزيرة المستجدة واستمع إلى شكاوي المواطنين بنفسه على أرض الواقع، ووعد الأهالي بإيجاد حلول فورية لكل ما تشهده الجزيرة من مشكلات وافتقار للخدمات.