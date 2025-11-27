قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة

أنغام الجنايني مديرة صدى البلد بسوهاج ونائب المحافظ بالجزيرة المستجدة
أنغام الجنايني مديرة صدى البلد بسوهاج ونائب المحافظ بالجزيرة المستجدة
سوهاج _ أنغام الجنايني

في تحرك سريع يعكس تفاعلًا مباشرًا مع شكاوى المواطنين، بادر الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، بالنزول الفوري إلى الجزيرة المستجدة التابعة لمركز المنشاة جنوب المحافظة.

استجابة عاجلة لـ"صدى البلد"

وذلك عقب دقائق قليلة من البث المباشر الذي تم نشره عبر صفحة موقع صدى البلد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي رصد معاناة الأهالي وغياب الخدمات الأساسية عن القرية المعزولة داخل نهر النيل.

جزيرة خارج نطاق الخدمة.. آلاف السكان يعيشون في عزلة تامة

تقع الجزيرة المستجدة في قلب النيل، ويقطنها ما بين 17 إلى 18 ألف نسمة يعيشون في عزلة شبه كاملة، بلا وحدة صحية، ولا نقطة إسعاف، ولا مدرسة، ولا وحدة إطفاء، ولا حتى فرن للخبز، رغم العدد الكبير من السكان وانتشار المساكن والزراعة والماشية.

كشف البث المباشر لصدى البلد حجم الكارثة الإنسانية داخل الجزيرة، حيث يعيش الأهالي في منطقة محاصرة بالمياه من كل جانب دون وجود جسر أو معدية آمنة، بينما يعتمد السكان على مراكب بدائية متهالكة لعبور النهر يوميًا.

ولادة داخل مركب.. مشهد يلخص غياب الخدمة الصحية

أحد أكثر المشاهد قسوة التي ظهرت في البث، كانت رواية الأهالي عن سيدة وضعت طفلها داخل مركب أثناء نقلها ليلًا إلى المستشفى بعد دخولها في حالة ولادة مفاجئة.

المركب كان يتأرجح وسط الظلام والمياه، ومع طول المسافة؛ لم تستطع السيدة الوصول إلى الضفة الأخرى، فوضعت مولودها داخل المركب وسط خوف ورعب من سقوطها أو تعرض الجنين للخطر.

وعقب رصد المعاناة بكاميرا صدى البلد، تحرك فورًا الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، إلى الجزيرة المستجدة واستمع إلى شكاوي المواطنين بنفسه على أرض الواقع، ووعد الأهالي بإيجاد حلول فورية لكل ما تشهده الجزيرة من مشكلات وافتقار للخدمات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج الجزيرة المستجدة الجزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

فورد رينجر موديل 2026

شاهد| فورد رينجر 2026 منافسة هايلكس

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

مواصفات جاك جي إس 8 برو 2026 الجديدة

ساوايست اس 06 ام جيتور داشينج 2026

أيهما تفضل.. ساوايست اس 06 ام جيتور داشينج 2026

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد