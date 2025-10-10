قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول أسلحة الردع
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
سكرتير عام المنيا يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمبادرة معا بالوعي نحميها

السكرتير العام خلال الاجتماع
السكرتير العام خلال الاجتماع
ايمن رياض

ترأس الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمبادرة " معًا بالوعي نحميها" وذلك بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وذلك في إطار تكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وأكد الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، أن الحرب ضد مصر لم تنتهِ في أكتوبر 1973، لكنها تغيّرت في شكلها، فأصبحت فكرية واقتصادية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن الله قد هيأ لهذا الوطن رئيسًا يتمتع بالحكمة والحزم، قادرًا على قراءة المشهد والتعامل مع التحديات بثباتٍ واقتدار .

وأشار إلى أن دور المرأة سواء فى السلم او الحرب هو دور بالغ الأهمية والحيوية فى حماية الجبهة الداخلية وصون مقدرات الأمة وبناء وعى مجتمع قادر على مجابهة التحديات ورسم مستقبل افضل للأجيال القادمة، مؤكدا على اهتمام اللواء عماد كدوانى وحرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للبرامج والمبادرات المعنية بتعظيم دور المرأة وتمكينها فى شتى المجالات وخاصة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .

كما استعرض الاجتماع أنشطة المبادرة خلال الشهور الأربعة الماضية، ودور الجهات الشريكة وآليات تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجلس القومي للمرأة لتحقيق أهداف المبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس، والدكتورة رشا مهدي عضو لجنة الثلاثين ورئيس لجنة السياسات بالمجلس، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات، وممثلي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعتي المنيا ودراية، وعدد من جمعيات المجتمع المدني.

المنيا المرأة المجلس القومي السكرتير العام

