سكرتير عام المنيا يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمبادرة معا بالوعي نحميها

ترأس الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمبادرة " معًا بالوعي نحميها" وذلك بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وذلك في إطار تكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وأكد الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، أن الحرب ضد مصر لم تنتهِ في أكتوبر 1973، لكنها تغيّرت في شكلها، فأصبحت فكرية واقتصادية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن الله قد هيأ لهذا الوطن رئيسًا يتمتع بالحكمة والحزم، قادرًا على قراءة المشهد والتعامل مع التحديات بثباتٍ واقتدار .

وأشار إلى أن دور المرأة سواء فى السلم او الحرب هو دور بالغ الأهمية والحيوية فى حماية الجبهة الداخلية وصون مقدرات الأمة وبناء وعى مجتمع قادر على مجابهة التحديات ورسم مستقبل افضل للأجيال القادمة، مؤكدا على اهتمام اللواء عماد كدوانى وحرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للبرامج والمبادرات المعنية بتعظيم دور المرأة وتمكينها فى شتى المجالات وخاصة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .

كما استعرض الاجتماع أنشطة المبادرة خلال الشهور الأربعة الماضية، ودور الجهات الشريكة وآليات تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجلس القومي للمرأة لتحقيق أهداف المبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس، والدكتورة رشا مهدي عضو لجنة الثلاثين ورئيس لجنة السياسات بالمجلس، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات، وممثلي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعتي المنيا ودراية، وعدد من جمعيات المجتمع المدني.