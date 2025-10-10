قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا

نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوى جنوب المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بلاغا من شرطة تأمين الطرق بالحادث.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلي موقع البلاغ، حيث تبين انقلاب سياره ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي شمال كمين البرشا اتجاه القاهرة، نتيحة السرعة، واختلال عجلة القيادة، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، والتحفظ علي السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
 

المنيا ملوى حادث إصابة

