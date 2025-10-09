ضبط دواجن فاسدة وعصائر مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة بمركز أبوقرقاص.

جاءت الحملة بالتنسيق بين مديرية التموين وإدارة تموين مركز أبوقرقاص وجهاز حماية المستهلك، وبالاشتراك مع الطب البيطري ولجنة تفتيش المحافظة، حيث استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بنطاق المركز.

وأكد المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن الحملة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بنطاق المركز، وأسفرت جهودها عن تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة، شملت ضبط535 كيلو جرام فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و200 كرتونة عصير مجهول المصدر، و168 عبوة مسحوق سحلب بدون بيانات، إضافة إلى 6 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار. ، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات وفقاً للقانون.