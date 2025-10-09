المنيا.. جهود مكثفة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الخدمات في المراكز

تواصل الوحدات المحلية بمراكز مطاي، ملوي، بني مزار، المنيا، والعدوة، جهودها اليومية في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الخدمات، بما يضمن تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

ففي مركز مطاي، نُفذت أعمال التطوير والتجميل ودهان البلدورات وقص الأشجار والحشائش، إلى جانب رفع المخلفات من الشوارع والميادين.

وفي مركز ملوي، تم تنفيذ حملات موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، وتمهيد وتسوية الطرق، وصيانة أعمدة الإنارة بالمدينة والوحدات القروية التابعة.

وفي بني مزار، تواصل الوحدات المحلية أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ على المظهر العام.

كما شهدت مدينة المنيا أعمال رفع نقاط تجمع القمامة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة.

وفي مركز العدوة، تستمر الجهود اليومية للنظافة ورفع المخلفات وتحسين المشهد البصري للمناطق السكنية والطرق العامة.