نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المنيا.. جهود مكثفة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الخدمات في المراكز

ايمن رياض

تواصل الوحدات المحلية بمراكز مطاي، ملوي، بني مزار، المنيا، والعدوة، جهودها اليومية في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الخدمات، بما يضمن تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

ففي مركز مطاي، نُفذت أعمال التطوير والتجميل ودهان البلدورات وقص الأشجار والحشائش، إلى جانب رفع المخلفات من الشوارع والميادين.

وفي مركز ملوي، تم تنفيذ حملات موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، وتمهيد وتسوية الطرق، وصيانة أعمدة الإنارة بالمدينة والوحدات القروية التابعة.

وفي بني مزار، تواصل الوحدات المحلية أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ على المظهر العام.

كما شهدت مدينة المنيا أعمال رفع نقاط تجمع القمامة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة.

وفي مركز العدوة، تستمر الجهود اليومية للنظافة ورفع المخلفات وتحسين المشهد البصري للمناطق السكنية والطرق العامة.

المنيا محافظ المنيا تجميل تشجير

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة

مفوض الأونروا يعرب عن ارتياحه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حماس

لن نقبل أن يتدخل الاحتلال في شؤوننا.. حماس تكشف تفاصيل اتفاق غزة

صورة تعبيرية

احتفالات في غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار على أرض مصر

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

