محافظا الغربية والمنيا يهنئان القيادة السياسية والشعب المصري بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026

توالت التهاني من مختلف محافظات الجمهورية، احتفاءً بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد فوزه على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف نظيفة ، في المياراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب العربي الزوالي بالمغرب ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ففي محافظة الغربية، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أصدق التهاني باسمه وباسم أبناء المحافظة إلى لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني والإداري، مشيدًا بما حققوه من إنجاز كبير أدخل البهجة إلى قلوب المصريين.

وقال المحافظ ، في تهنئته ، :" لقد أثبتم أن الإصرار والعزيمة هما طريق الإنجاز، ورفعتم اسم مصر عاليًا بجهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وهو ما يستحق كل التقدير والاحترام”، مؤكدًا أن التأهل للمونديال يمثل لحظة فخر لكل بيت مصري، ويجسد روح التحدي التي تميز أبناء الوطن في مختلف المجالات.

وفي المنيا، تقدم المحافظ عماد كدواني بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة هذا التأهل الرياضي التاريخي، مشيرًا إلى أن الإنجاز يضاف إلى سجل الانتصارات الوطنية في شهر أكتوبر المجيد، ويعكس دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية باعتبارها ركيزة من ركائز بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز الرياضي الكبير، موجّهًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، ومشيدًا بالأداء الرجولي والمجهود الكبير الذي بذله لاعبو المنتخب والجهاز الفني والإداري طوال مشوار التصفيات، مؤكدًا أن المنتخب ضرب مثالًا في الإصرار والعزيمة والروح الوطنية.

م ر و ا ن/رأش