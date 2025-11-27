قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يشيد بفوز مركز طب أسرة حاجر البصيلية بجائزة أفضل منشأة رعاية أولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بحصول مركز طب أسرة حاجر البصيلية بأسوان على جائزة أفضل منشأة رعاية أولية لجهوده المتميزة فى تقديم خدمات الرعاية الأولية بجودة عالية للمستفيدين ، إضافة إلى تعزيز التفاعل مع المستفيدين بما يسهم فى تعزيز الصحة العامة داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .

وثمن حصول الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية على جائزة التميز الإدارى لما أظهره من تطور ملحوظ فى آداء إقليم الصعيد .

جاء ذلك فى فعاليات الملتقى الدولى السنوى السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية " من الرؤية إلى التوسع: نرتقى بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية " ، والذى أقيم بالتزامن مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وتحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمشاركة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل .

طب أسرة 

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن محافظة أسوان حصدت جائزين من أصل 7 جوائز ، وهو ما يدفعنا لنسابق الزمن ، ونواجهة التحديات والمعوقات لنحقق المزيد من الإنجازات خلال الفترة الحالية .

هذا ويأتى تنظيم هذا الملتقى كرسالة واضحة على أن الدولة تضع صحة المواطن المصرى فى مقدمة أولوياتها الوطنية حيث أصبحت المنظومة أحد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة ، وركيزة أساسية فى تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة فى الحصول على الرعاية الطبية والخدمات العلاجية بالجودة المطلوبة ، وكان قد تسلم جائزة مركز طب أسرة حاجر البصيلية الدكتور محمود شمس الدين بغدادى مدير المركز .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

