نائب محافظ المنيا يفتتح المسجد الكبير في أبو فليو بعد التطوير

اناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، بافتتاح المسجد الكبير بقرية أبو فليو شرق النيل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة المساجد على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والدكتور أحمد عزمى مدير الدعوة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وعقب الافتتاح، أدى نائب المحافظ شعائر صلاة الجمعة وسط جموع المصلين، ناقلاً لهم تحيات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ومؤكداً حرص المحافظة على دعم الجهود المبذولة في عمارة بيوت الله، وتوفير بيئة روحانية ملائمة للمصلين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

أُنشئ المسجد عام 1985، وتبلغ مساحته الكلية 470 مترًا مربعًا، منها 350 مترًا لصحن المسجد، ويضم بدرومًا مخصصًا كمصلى للسيدات، ويعلوه صحن المسجد، بالإضافة إلى ملحق علوي مستغل كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، حيث شملت أعمال التطوير صيانة وترميم ورفع كفاءة المسجد وفرش المسجد بالكامل.

