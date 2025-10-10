قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
183 مرشحًا أجروا الفحص الطبي لإنتخابات مجلس النواب في المنيا
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ المنيا يفتتح المسجد الكبير في أبو فليو بعد التطوير

افتتاح المسجد الكبير بأبو فليو
افتتاح المسجد الكبير بأبو فليو
ايمن رياض

اناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، بافتتاح المسجد الكبير بقرية أبو فليو شرق النيل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة المساجد على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والدكتور أحمد عزمى مدير الدعوة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وعقب الافتتاح، أدى نائب المحافظ شعائر صلاة الجمعة وسط جموع المصلين، ناقلاً لهم تحيات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ومؤكداً حرص المحافظة على دعم الجهود المبذولة في عمارة بيوت الله، وتوفير بيئة روحانية ملائمة للمصلين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

أُنشئ المسجد عام 1985، وتبلغ مساحته الكلية 470 مترًا مربعًا، منها 350 مترًا لصحن المسجد، ويضم بدرومًا مخصصًا كمصلى للسيدات، ويعلوه صحن المسجد، بالإضافة إلى ملحق علوي مستغل كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، حيث شملت أعمال التطوير صيانة وترميم ورفع كفاءة المسجد وفرش المسجد بالكامل.
 

المنيا المسجد ابو فليو محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

ماريا كورينا ماتشادو

جائزة نوبل للسلام 2025.. صور من مسيرة ماريا كورينا ماتشادو

السعال

غير نزلات البرد .. اعرف أسباب السعال الكاملة

الطعمية الهشة

المحلات .. طريقة عمل الطعمية الهشة

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد