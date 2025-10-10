نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف المطور

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بعدد من المواقع الحيوية بمدينة المنيا، لمتابعة سير الأعمال والانضباط في تقديم الخدمات للمواطنين، في إطار تكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير والخدمات العامة.

بدأ نائب المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بميدان النيل، موجهاً وحدة الرصف ومديرية الطرق بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة، لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.

كما انتقل إلى مجمع مواقف المنيا المطور، حيث اطمأن على انتظام العمل داخل المجمع ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، موجهاً مسؤولي الإشغالات بالتنبيه على أصحاب الكافيتريات والكافيهات والمحلات داخل المجمع بعدم التعدي على الممرات أو إعاقة حركة الميكروباصات، وإزالة أى إشغالات أولاً بأول حفاظاً على الانسيابية المرورية وتيسيراً على المواطنين.