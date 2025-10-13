قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن المستشار محمود عتمان، الأمين العام لــ مجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة أنهت الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لاستقبال الأعضاء المعيّنين بقرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025، ليكتمل بذلك التشكيل الرسمي للمجلس في فصله التشريعي الثاني (2025–2030).

بطاقات العضوية تُسلَّم الخميس في حفل رسمي

وأوضح "عتمان" أن الأمانة العامة في المراحل النهائية من طباعة بطاقات العضوية الجديدة، تمهيدًا لتسليمها للأعضاء المعينين خلال حفل استقبال رسمي يُعقد في الساعة العاشرة من صباح الخميس المقبل 16 أكتوبر، بمقر المجلس في ميدان التحرير.

وأكد أن مجلس الشيوخ يحرص على توفير كافة التسهيلات والإجراءات التنظيمية للأعضاء الجدد، بهدف تمكينهم من مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية بسلاسة فور أدائهم اليمين الدستورية.

اكتمال التشكيل وبدء الفصل التشريعي الجديد

ويأتي هذا التحرك بعد صدور قرار التعيين الرئاسي الذي يُعدّ المرحلة الأخيرة من تشكيل المجلس، عقب الانتهاء من إعلان نتائج المقاعد المنتخبة بنظامي القائمة والفردي، ليبدأ بذلك الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وفقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

مجلس الشيوخ بطاقة العضوية المستشار محمود عتمان اللوجستية والتنظيمية

