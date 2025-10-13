قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
عزة عاطف

في عالم السوبركار وأندر النماذج على الإطلاق، يظهر أمام الجامعين قطعة فريدة تثير شغف عشاق فيراري: نسخة تجريبية تعرف باسم F150 Muletto M4 كانت جزءًا من برنامج تطوير سيارة LaFerrari، وهي مبنية على شاسيه فيراري 458 Italia لكنها مزودة بمحرك V12 بدلاً من محرك V8 المعتاد فيها.

لم تنتج هذه النسخة للطرقات أو السباقات العامة، بل كانت تستخدم داخل المختبرات والمدرجات التجريبية، لتجريب نظام V12 المعزز والتقنيات المتعلقة بالتحكم، الفرامل، تعليق السيارة والإستقرار الإلكتروني قبل أن تنتقل فيراري إلى نموذج الإنتاج الكامل.

مواصفات سيارة فيراري النادرة

المحرك المستخدم في النموذج هو V12 من نوع F140FB بسعة كبيرة، وهو نفس المحرك الذي اعتمدته فيراري لاحقًا لكن في إصدار آخر محسّن (شنه LaFerrari الإنتاجية). 

شملت التعديلات على الهيكل تعزيز الشاسيه الألمنيومي ليتمكن من احتواء المحرك وتجهيزات القيادة التجريبية. 

تم تعديل نظام التعليق والفرامل ونظام التوجيه كذلك لتتماشى مع متطلبات المحرك الجديد وأوزانه وقوته.

المعروف أن القدرة تصل إلى حوالي 789 حصانًا في هذا النموذج التجريبي، وهي أقل من القدرة النهائية في LaFerrari الإنتاجية، لكنها تمثل خطوة كبيرة في تطوير المفهوم الهجين V12. 

لا يزال جسم السيارة يظهر بمظهر أولي: الهيكل معدّل، بعض الألواح غير مكمّلة، أجزاء مكشوفة، مكونات اختبارية يدوية ورموز مكتوبة بالقلم على بعض الأجزاء، ما يعكس طبيعة السيارة كمركبة اختبار وليست منتجًا نهائيًا.

تم طرح هذا البروتوتايب في مزاد من RM Sotheby’s بولاية Monterey، مع تقدير سعر بين 900,000 إلى 1,200,000 دولار، مما يجعله من أغلى السيارات التجريبية المعروضة مؤخرًا. 

في مزاد سابق تم بيع نفس السيارة مقابل حوالي 715,000 دولار، ما يعكس ارتفاع اهتمام الجامعين بتاريخ السيارات، وبالأخص تلك التي تمثل تحولًا تقنيًا مهمًا كالبروتوتايب V12 الذي مهد الطريق إلى LaFerrari.

الغالبية من السيارات التجريبية كهذه لا تعرض للبيع أبدًا، فإما تُحتفظ بها في مخازن الشركة أو تُعاد هندسيًا إلى مكوّنات، أو تدمر.

لذا ظهورها في المزاد مع شهادة رسمية من Ferrari Classiche يزيد من قيمتها كقطعة تاريخية وتذكارية من حقبة تطوير مهمة في صناعة السيارات الفاخرة.

بما أن السيارة لم تعد معيارية للاستخدام على الطرق، فهي غير قانونية للتسجيل في أغلب الدول سواء لاستخدام عام أو سباقات، بسبب نقص تجهيزات السلامة واللوائح اللازمة. 

هي مجرد "mule" اختبارية، أي أنها أداة هندسية وليست مركبة مخصصة للمستخدم النهائي.

بروتوتايب فيراري 458 V12 المعروف بـ F150 Muletto M4 ليس مجرد قطعة نادرة للعرض، بل يمثل جسراً بين الفكرة والتطبيق في مشروع LaFerrari. 

إنه شاهد حي على التجربة الهندسية الداخلية، محاولة الدمج بين المحركات التقليدية الهائلة وبين الابتكار المستقبلي. لأي جامع سيارات أو هاوٍ للتاريخ الميكانيكي، هذا النموذج ليس مجرد تحفة، بل فصل مهم في قصة فيراري وهي تنتقل إلى عصر الهجينة والأداء الكهربائي المكمل.

فيراري فيراري V12 فيراري 458 سيارات فيراري سيارات خارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

كلية اللغة العربية بأسيوط تعقد المجلس الطلابي الأول للاستماع إلى الطلاب

كلية اللغة العربية بأسيوط تعقد المجلس الطلابي الأول للاستماع إلى الطلاب وتلبية متطلباتهم

كلية الشريعة والقانون بطنطا تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد

كلية الشريعة والقانون بطنطا تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد

مؤشر مرصد الأزهر لتحليل جرائم التنظيمات الإرهابية وجهود مكافحتها في وسط إفريقيا

مؤشر مرصد الأزهر لتحليل جرائم التنظيمات الإرهابية وجهود مكافحتها في وسط إفريقيا خلال سبتمبر 2025

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد