أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

في عالم السوبركار وأندر النماذج على الإطلاق، يظهر أمام الجامعين قطعة فريدة تثير شغف عشاق فيراري: نسخة تجريبية تعرف باسم F150 Muletto M4 كانت جزءًا من برنامج تطوير سيارة LaFerrari، وهي مبنية على شاسيه فيراري 458 Italia لكنها مزودة بمحرك V12 بدلاً من محرك V8 المعتاد فيها.

لم تنتج هذه النسخة للطرقات أو السباقات العامة، بل كانت تستخدم داخل المختبرات والمدرجات التجريبية، لتجريب نظام V12 المعزز والتقنيات المتعلقة بالتحكم، الفرامل، تعليق السيارة والإستقرار الإلكتروني قبل أن تنتقل فيراري إلى نموذج الإنتاج الكامل.

مواصفات سيارة فيراري النادرة

المحرك المستخدم في النموذج هو V12 من نوع F140FB بسعة كبيرة، وهو نفس المحرك الذي اعتمدته فيراري لاحقًا لكن في إصدار آخر محسّن (شنه LaFerrari الإنتاجية).

شملت التعديلات على الهيكل تعزيز الشاسيه الألمنيومي ليتمكن من احتواء المحرك وتجهيزات القيادة التجريبية.

تم تعديل نظام التعليق والفرامل ونظام التوجيه كذلك لتتماشى مع متطلبات المحرك الجديد وأوزانه وقوته.

المعروف أن القدرة تصل إلى حوالي 789 حصانًا في هذا النموذج التجريبي، وهي أقل من القدرة النهائية في LaFerrari الإنتاجية، لكنها تمثل خطوة كبيرة في تطوير المفهوم الهجين V12.

لا يزال جسم السيارة يظهر بمظهر أولي: الهيكل معدّل، بعض الألواح غير مكمّلة، أجزاء مكشوفة، مكونات اختبارية يدوية ورموز مكتوبة بالقلم على بعض الأجزاء، ما يعكس طبيعة السيارة كمركبة اختبار وليست منتجًا نهائيًا.

تم طرح هذا البروتوتايب في مزاد من RM Sotheby’s بولاية Monterey، مع تقدير سعر بين 900,000 إلى 1,200,000 دولار، مما يجعله من أغلى السيارات التجريبية المعروضة مؤخرًا.

في مزاد سابق تم بيع نفس السيارة مقابل حوالي 715,000 دولار، ما يعكس ارتفاع اهتمام الجامعين بتاريخ السيارات، وبالأخص تلك التي تمثل تحولًا تقنيًا مهمًا كالبروتوتايب V12 الذي مهد الطريق إلى LaFerrari.

الغالبية من السيارات التجريبية كهذه لا تعرض للبيع أبدًا، فإما تُحتفظ بها في مخازن الشركة أو تُعاد هندسيًا إلى مكوّنات، أو تدمر.

لذا ظهورها في المزاد مع شهادة رسمية من Ferrari Classiche يزيد من قيمتها كقطعة تاريخية وتذكارية من حقبة تطوير مهمة في صناعة السيارات الفاخرة.

بما أن السيارة لم تعد معيارية للاستخدام على الطرق، فهي غير قانونية للتسجيل في أغلب الدول سواء لاستخدام عام أو سباقات، بسبب نقص تجهيزات السلامة واللوائح اللازمة.

هي مجرد "mule" اختبارية، أي أنها أداة هندسية وليست مركبة مخصصة للمستخدم النهائي.

بروتوتايب فيراري 458 V12 المعروف بـ F150 Muletto M4 ليس مجرد قطعة نادرة للعرض، بل يمثل جسراً بين الفكرة والتطبيق في مشروع LaFerrari.

إنه شاهد حي على التجربة الهندسية الداخلية، محاولة الدمج بين المحركات التقليدية الهائلة وبين الابتكار المستقبلي. لأي جامع سيارات أو هاوٍ للتاريخ الميكانيكي، هذا النموذج ليس مجرد تحفة، بل فصل مهم في قصة فيراري وهي تنتقل إلى عصر الهجينة والأداء الكهربائي المكمل.