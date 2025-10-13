الرئيس الأمريكي ترامب يصل إلى الكنيست لإلقاء خطابه



وصل منذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القدس حيث الكنيست الإسرائيلي لإلقاء خطابه.

ورافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الليموزين الرئاسية أثناء توجههما الآن إلى مبنى الكنيست.

وقد شوهد الزعيمان وهما يتحدثان داخل السيارة قبل مغادرتها أرض مطار بن جوريون في تل ابيب.



ونجح ترامب، هذا الأسبوع في الضغط على نتنياهو للموافقة على اتفاق الهدنة مقابل الإفراج عن الرهائن، إلا أن المباحثات المقبلة بينهما يُتوقّع أن تكون صعبة.

فبينما أكد نتنياهو الليلة الماضية، أن "الحملة العسكرية لم تنتهِ بعد"، كان ترامب حاسمًا في تصريحاته على متن طائرة الرئاسة قائلاً: "لقد انتهت الحرب… الحرب انتهت، هل تفهمون ذلك؟".

وسيكون أمام الزعيمين نحو أربعين دقيقة من المحادثات المنفردة ، لمناقشة هذا التباين في المواقف أثناء رحلتهما إلى القدس.