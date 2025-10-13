أنيقة جدا.. هند صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام مجموعة صور جديدة خطفت بها أنظار جمهورها ومتابعيها، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وبسيطة تعكس ذوقها الرفيع في اختيار الأزياء.



ارتدت هند صبري قميصا أبيض كلاسيكيا بتصميم ناعم نسقته مع بنطلون باللون البيج الفاتح، مما منحها إطلالة راقية تجمع بين الأناقة والبساطة في الوقت نفسه. واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر انسيابية أضافت لمسة من النعومة والجاذبية.



وتفاعل متابعوها على الفور مع الصور، حيث انهالت عليها التعليقات التي تشيد بجمالها وأسلوبها المميز، مؤكدين أنها ما زالت تحتفظ بتألقها وحضورها القوي رغم بساطة الإطلالة.

يذكر أن هند صبري تستعد حاليا لتصوير عمل درامي جديد من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ولم تكشف بعد عن تفاصيل الدور الذي ستقدمه، مما زاد من تشوق جمهورها لمتابعتها في تجربتها القادمة.