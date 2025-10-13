مصرع شاب صعقا بالكهرباء في البحيرة

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء في قرية الأبقعين التابعة لمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد وصول جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، ادعاء صعق كهربائي في قرية الأبقعين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة إيهاب ماهر عبدالغني، 19 عاما، مقيم بقرية الأبقعين بمركز حوش عيسي، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

أكدت التحريات الأولية وفاة الشاب صعقا بالكهرباء، وعقب نقله لمستشفى حوش عيسي المركزي، وتم التعامل معه ومحاولة انعاش القلب والرئة، ولكنه فارق الحياه بعد توقف عضلة القلب، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحرر محضر بالواقعة.