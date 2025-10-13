قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
هذا هو السبب؟.. أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
مايا مرسي: نتطلع لدور أكبر لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية لتهيئة الأوضاع لأشقائنا في غزة
رئيس الوزراء يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية
توافد قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
موعد مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة
رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
أول تعليق من حماس على تصريحات ترامب بشان انتهاء الحرب في غزة
وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«رجال يد الأهلي» يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولي ببطولة إفريقيا

رجال يد الأهلي
رجال يد الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي، اليوم الاثنين، في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 11 وإلى 20 أكتوبر الجاري.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة، بعدما نجح في الفوز على ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة كبيرة 41 - 11، قبل أن يفوز على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.

رجال يد الأهلي النادي الأهلي الاهلي كرة اليد بطولة افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

صورة أرشيفية

نظرة شاملة على اتفاقية السلام في شرم الشيخ.. من الخاسر والفائز بها؟.. سمير راغب يوضح

ترامب

باحثة تكشف مفاجأة: لا يوجد ضمانات من الجانب الإسرائيلي والضامن الوحيد هو ترامب

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد