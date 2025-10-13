«رجال يد الأهلي» يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولي ببطولة إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي، اليوم الاثنين، في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 11 وإلى 20 أكتوبر الجاري.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة، بعدما نجح في الفوز على ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة كبيرة 41 - 11، قبل أن يفوز على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.