أخبار العالم

إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء

هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستعداد رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو لزيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة.


و قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس طلبًا لتأجيل حضوره كشاهد في إحدى قضاياه في المحكمة والمقررة يوم الأربعاء، وذلك بسبب زيارة دبلوماسية مهمة وعاجلة.

و صرّح سوبيانتو، في مايو الماضي، بأن بلاده مستعدة للاعتراف بإسرائيل إذا اعترفت إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة.
وكان الرئيس الإندونيسي، الذي يحكم أكبر دولة مسلمة في العالم، قد ألقى خطابًا في الأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين، مؤكّدًا على ضرورة ضمان أمن إسرائيل. 
 

