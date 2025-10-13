علي راشد مديرا للكرة بنادى أسوان

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة الشافعى صالح تعيين على راشد نجم نادى أسوان السابق مديرا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان.

وينضم على راشد للجهاز الفنى الحالى بقيادة عبد الباقى جمال الذي تم تعينه مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لـ أمير عزمي مجاهد.

وأعرب على راشد مدير الكرة الجديد عن شكره وتقديره لمجلس إدارة نادى أسوان عن الإختيار والثقة التى حظى بها لتولى هذه المهمة والتى تمثل تكليفا لخدمة نادية وفريق الكرة الأول فى هذه المرحلة التى تحتاج تضافر ودعم جهود الجميع إداريين وفنيين وجماهير لنعمل معا لعودة نادى أسوان لمكانته المعهودة.

ويحتل نادي أسوان المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في 4 وخسر 3 مباريات.