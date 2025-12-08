قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فادية عبد الغني عن سبب غيابها: لم أجد الدور المناسب لتاريخي الفني| خاص
زيلينسكي: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لم تكن سهلة
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمزة نمرة يعبر عن سعادته: أنا كمصري فخور بمصريتي

حمزة نمرة
حمزة نمرة
يمنى عبد الظاهر

عبر المطرب حمزة نمرة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في حفل موسم الرياض، الذي أقيم بجانب فرقة كايروكي والفنان مروان بابلو، مشيرًا إلى أن اللقاء مع جمهور المملكة العربية السعودية كان من أبرز لحظات الحفل.

وكتب حمزة نمرة عبر فيسبوك: «أنا سعدت جداً بمشاركتي في حفل موسم الرياض بجانب فريق كايروكى والفنان مروان بابلو، وسعادتي الأكبر هى لقائي بجمهور المملكة العربية السعودية، اللى اتولدت فيها وشفت من شعبها كل خير ومحبة».

وأضاف: «وأنا كمصري فخور بمصريتي بأشكرهم وأتمنى كل الخير للمملكة العربية السعودية وشعبها ولكل البلاد العربية، وأدعو الله إنه يجمعنا بالخير وإن الفن اللى بأقدمه يفضل يجمع الناس على المحبة والخير والجمال».

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان حمزة نمرة، في احتفالية وطن السلام، مؤخرًا، وقدم دويتو لأغنية مصر وطن السلام رفقة الفنانة آمال ماهر، خلال احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المطرب حمزة نمرة موسم الرياض الفنان مروان بابل فرقة كايروكي المنتج محمد حامد سيدي يا سيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

إنستاباي

بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك

الراقصة شروق القاسم

ليست طبيبة .. مفاجأة غير سعيدة للراقصة شروق بعد تصدرها التريند

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

ترشيحاتنا

موسع مدى السير .. صيحة كبرى في عالم السيارات

موسع مدى السير .. صيحة كبرى في عالم السيارات

كنز

كنز ذهبي عمره 1400 عام… صدفة تقود لاكتشاف رأس غراب أسطوري

كل ما تريد معرفته عن تقنية V2H .. الآمال والتحديات

كل ما تريد معرفته عن تقنية V2H في السيارات الكهربائية.. الآمال والتحديات

بالصور

مايا دياب في جلسة تصوير تجمع بين الجرأة والاستعراض

مايا دياب فى جلسة تصوير تجمع بين الجرأة و الاستعراض| شاهد
مايا دياب فى جلسة تصوير تجمع بين الجرأة و الاستعراض| شاهد
مايا دياب فى جلسة تصوير تجمع بين الجرأة و الاستعراض| شاهد

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد