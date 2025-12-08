حمزة نمرة يعبر عن سعادته: أنا كمصري فخور بمصريتي

عبر المطرب حمزة نمرة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في حفل موسم الرياض، الذي أقيم بجانب فرقة كايروكي والفنان مروان بابلو، مشيرًا إلى أن اللقاء مع جمهور المملكة العربية السعودية كان من أبرز لحظات الحفل.

وكتب حمزة نمرة عبر فيسبوك: «أنا سعدت جداً بمشاركتي في حفل موسم الرياض بجانب فريق كايروكى والفنان مروان بابلو، وسعادتي الأكبر هى لقائي بجمهور المملكة العربية السعودية، اللى اتولدت فيها وشفت من شعبها كل خير ومحبة».

وأضاف: «وأنا كمصري فخور بمصريتي بأشكرهم وأتمنى كل الخير للمملكة العربية السعودية وشعبها ولكل البلاد العربية، وأدعو الله إنه يجمعنا بالخير وإن الفن اللى بأقدمه يفضل يجمع الناس على المحبة والخير والجمال».

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان حمزة نمرة، في احتفالية وطن السلام، مؤخرًا، وقدم دويتو لأغنية مصر وطن السلام رفقة الفنانة آمال ماهر، خلال احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.