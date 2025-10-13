قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي غنيم: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي من أجل الإنسانية والسلام بحروف من نور
أحمد موسى: إقامة الدولة الفلسطينية الحل الحقيقي للسلام في الشرق الأوسط
"لافروف" ينفي تعرض بشار الأسد لمحاولة تسميم في موسكو
وزير الخارجية السعودي يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الزمالك يعلن جاهزية عمر جابر لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

ملك موسى

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف عمر جابر الظهير الأيمن، من مباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر ، أن عمر جابر سيلحق بالمباراة المقبلة أمام بطل الصومال رغم الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

ويعاني عمر جابر من شد في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في لقاء ديكيداها الصومالي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة اليوم الاثنين، من التدريبات الجماعية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال بالكونفدرالية.

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فكرة نقل التدريبات من ستاد الكلية الحربية إلى ملعب النادي بميت عقبة خلال الفترة المقبلة بعد اقتراح مجلس الإدارة بعودة التدريبات لمقر النادي.

وأكد مصدر بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني وإدارة الكرة يرفضون فكرة العودة للتدريب على ملعب النادي، ويتم حاليًا تجهيز صالة جيمانيزيوم خاصة بالفريق في ستاد الكلية الحربية.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يخوض تدريباته منذ بداية الموسم الجاري على ستاد الكلية الحربية .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية  .

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

محافظة دمياط

الوحدات المحلية بقرى دمياط تستعد لفصل الشتاء

مجزرة نجع حمادي

محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلى بنجع حمادى

محكمة

بدء أولى جلسات استئناف المتهمين بقضية الدارك ويب في شبرا الخيمة

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

