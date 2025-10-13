الزمالك يعلن جاهزية عمر جابر لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف عمر جابر الظهير الأيمن، من مباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر ، أن عمر جابر سيلحق بالمباراة المقبلة أمام بطل الصومال رغم الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

ويعاني عمر جابر من شد في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في لقاء ديكيداها الصومالي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة اليوم الاثنين، من التدريبات الجماعية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال بالكونفدرالية.

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فكرة نقل التدريبات من ستاد الكلية الحربية إلى ملعب النادي بميت عقبة خلال الفترة المقبلة بعد اقتراح مجلس الإدارة بعودة التدريبات لمقر النادي.

وأكد مصدر بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني وإدارة الكرة يرفضون فكرة العودة للتدريب على ملعب النادي، ويتم حاليًا تجهيز صالة جيمانيزيوم خاصة بالفريق في ستاد الكلية الحربية.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يخوض تدريباته منذ بداية الموسم الجاري على ستاد الكلية الحربية .

