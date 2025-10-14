محافظة البحيرة تواصل جهودها لإعادة تأهيل وتجميل الميادين العامة بكافة المدن والمراكز

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها لإعادة تأهيل وتجميل الميادين، خاصة الميادين التي كانت مهمشة، وتحويلها إلى نقاط إشعاع حضاري وجمالي تُسهم في تحسين المشهد البصري للمدن وتحقيق السيولة المرورية والقضاء على المظاهر العشوائية، بما يليق بالمواطنين ويُعزز من جودة الحياة.

هذا وقد قامت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير (3) ميادين بحي أبو الريش بمدينة دمنهور وهى (ميدان أبو الريش على الكورنيش - الميدان أمام مسجد أبو الريش - الميدان أمام مركز خدمة أبو الريش د)

وقد شملت تلك الأعمال ترميم الميادين وتشجير وتقليم الأشجار وتنظيف وغسيل ودهان الأرصفة بالإضافة لأعمال الإنارة، كما أنه جارى العمل لاستكمال تطوير باقي الميادين بمدينة دمنهور تباعًا.

يأتى ذلك في إطار خطة تنموية متكاملة أطلقتها محافظة البحيرة لتطوير الميادين الحيوية بمختلف المدن والمراكز للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة تعكس الوجه الجمالي لمحافظة البحيرة وتليق بتاريخها ومكانتها.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية افتتاح وتطوير عدد من الميادين، من أبرزها ميدان الامام محمد عبده بمدخل المعهد الديني بدمنهور ، الذي صُمم وفقًا لمعايير الهوية البصرية وزُوّد بعناصر جمالية ولوحات وعلامات ارشادية مضيئة، وكذا ميدان شارع المصيف بمدينة إدكو، وتطوير النصب التذكاري بميدان جلال قريطم بالإضافة لتطوير ميدان العزيز عثمان بدمنهور.

من الجدير بالذكر انه جارٍ العمل حاليًا لتطوير ميدان المحطة بدمنهور كأحد الميادين الحيوية المستهدفة، إلى جانب أعمال تطوير عدد من الشوارع والميادين بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك وفق جدول زمني محدد وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.