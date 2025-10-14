قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 وفيات و7 مصابين.. ارتفاع ضحايا سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف في أسيوط
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة البحيرة تواصل جهودها لإعادة تأهيل وتجميل الميادين العامة بكافة المدن والمراكز

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها لإعادة تأهيل وتجميل الميادين، خاصة الميادين التي كانت مهمشة، وتحويلها إلى نقاط إشعاع حضاري وجمالي تُسهم في تحسين المشهد البصري للمدن وتحقيق السيولة المرورية والقضاء على المظاهر العشوائية، بما يليق بالمواطنين ويُعزز من جودة الحياة.

هذا وقد قامت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير  (3) ميادين بحي أبو الريش بمدينة دمنهور وهى (ميدان أبو الريش على الكورنيش - الميدان أمام مسجد أبو الريش - الميدان أمام مركز خدمة أبو الريش د)

وقد شملت تلك الأعمال ترميم الميادين وتشجير وتقليم الأشجار وتنظيف وغسيل ودهان الأرصفة  بالإضافة لأعمال الإنارة، كما أنه جارى العمل لاستكمال تطوير باقي الميادين بمدينة دمنهور تباعًا.

يأتى ذلك في إطار خطة تنموية متكاملة أطلقتها محافظة البحيرة لتطوير الميادين الحيوية بمختلف المدن والمراكز للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة تعكس الوجه الجمالي لمحافظة البحيرة وتليق بتاريخها ومكانتها.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية افتتاح وتطوير عدد من الميادين، من أبرزها ميدان  الامام محمد عبده بمدخل المعهد الديني بدمنهور ، الذي صُمم وفقًا لمعايير الهوية البصرية وزُوّد بعناصر جمالية ولوحات وعلامات ارشادية مضيئة، وكذا ميدان شارع المصيف بمدينة إدكو، وتطوير النصب التذكاري بميدان جلال قريطم بالإضافة لتطوير ميدان العزيز عثمان بدمنهور.

من الجدير بالذكر انه جارٍ العمل حاليًا لتطوير ميدان المحطة بدمنهور كأحد الميادين الحيوية المستهدفة، إلى جانب أعمال تطوير عدد من الشوارع والميادين بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك وفق جدول زمني محدد وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

البحيرة محافظة البحيرة تجميل الميدان زراعة الأشجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

ترامب يغازل جورجينا ميلوني

ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟

ترشيحاتنا

إحالة 5 من مسئولي مدينة القنطرة غرب للمحاكمة في سقوط مظلة خرسانية من أعلى محل تجاري ومصرع شخصين

بسبب سقوط مظلة خرسانية.. إحالة 5 من مسئولي مدينة القنطرة غرب للمحاكمة

محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية

محاكمة 39 متهمًا بالنصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية.. بعد قليل

عملية البحث عن المفقودين في الحادث

3 وفيات.. ارتفاع ضحايا سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف بأسيوط

بالصور

بالصور.. تويوتا تشوق عشاقها لسيارة كورولا جديدة

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

6 عادات مذهلة تحميك من الاكتئاب وتمنحك طاقة نفسية إيجابية.. نصائح ستغير حياتك

طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

لكزس تخطط لاستبدال سيارة LS بشاحنة ذات 6 عجلات

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد