تليفونها ظهر في إعلان.. تأجيل دعوى تعويض بـ20 مليون جنيه لسيدة ضد الزمالك

قررت محكمة مدنى شمال الجيزة تأجيل، الدعوى المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك والتى تطالب فيها بتعويض مدنى بسبب تضررها من ظهور رقمها في إعلان تقديم لاعب الزمالك عدى الدباغ، لجلسة الغد.

سيدة تطلب 20 مليون جنيه تعويضًا من الزمالك:

وحددت محكمة مدنى شمال الجيزة، “دائرة التعويضات”، لنظر أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من سيدة ضد رئيس نادى الزمالك بصفته والمسئول الإعلامى بالنادى، تطالب فيه بتعويض مدنى 20 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية، بسبب ظهور رقمها في إعلان ترويجى الخاص بتقديم لاعب الفريق الجديد عدى الدباغ.

وطالبت المدعية تعويض مبلغ 20 مليون جنيه لما أصابها من أضرار معنوية ومادية بسبب ذلك الإعلان.