ننشر تفاصيل خطة التعليم لحماية طلاب المدارس من الأمراض المعدية

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة لحماية طلاب المدارس من الأمراض المعدية

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل هذه الخطة ، خلال خطاب رسمي تم إرساله لجميع المدارس أكد على ما يلي :

- التأكيد على وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية

-الإلمام التام بالمهام والمسئوليات لكافة الجهات المعنية كلا فيما يخصه واتباع نظام لرصد الامراض المعدية بين تلاميذ المدارس

- تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية

-الاشراف على إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية

- التأكد من وجود مياه جارية وصابون في دورات المياه بالمنشآت التعليمية

- التهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها

- الإهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج اسوار المنشآة التعليمية

-التهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها

-الإهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج اسوار المنشآة التعليمية

- تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس

- التأكد من كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالاغذية

-حث التلاميذ على اتباع الأساليب الصحية السليمة وتنظيم ندوات واستمرار أنشطة التثقيف الصحي

-التأكيد على قيام طبيب المنشآة التعليمية بتوقيع الكشف الطبي على أي حالات مشتبهة بالمنشآت التعليمية ومراقبة المخالطون لتلك الحالات والبحث عن مصادر العدوى

-المرور خلال طابور الصباح بالمنشآت التعليمية بشكل يومي ومتابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين للاستفسار عن أسباب الغياب

- عمل فحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين للحالات المشتبه في اصابتها بأي مرض معدي من خلال أطباء التامين الصحي أو الرعاية الأساسية أو الزائرات الصحيات

-التنبيه مشددا على ضرورة حصر الطلاب المرضى بأمراض مزمنة ( الطلاب المصابون بمرض السكر - امراض القلب - امراض الصدر - امراض الدم - وضعف المناعة ومن هم تحت العلاج بالكورتيزون ) وأيضا حالات انتشار الأوبئة ( السعال الديكي - كورونا - انفلونزا الخنازير - انفلونزا الطيور - الملاريا - الجديري المائي ) ومتابعتهم وسرعة التعامل معهم بإحالتهم للمستشفيات حال ظهور أي من اعراض الامراض المعدية

- ضرورة التأكيد على قيام كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ ومتابعة أدوارها ( إدارة الرعاية الأساسية - إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة - التأمين الصحي - مديريات التربية والتعليم ) طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الامراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية