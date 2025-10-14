حمدي الوزير عن لقب "أشهر متحرش في السينما": في ناس قاصدة بخبث

قال الفنان حمدي الوزير، أنه أحب فتاة من ذوي الهمم خرساء وذلك في مرحلة الطفولة، مشيراً إلى أن قبضة الهلالي والمغتصبون من أهم الأدوار التي قدمتها خلال مشواره الفني.

وأوضح حمدي الوزير، خلال مقابلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، على قناة «صدى البلد2» أن التمثيل علم مثل باقي العلوم، والسر وراء نجاح تلك الأعمال هو المخرج الذي يقود التمثيل، معقباً: "في مخرجين كتير بس على ما تفرج.. أنا حظي كويس علشان أشتغلت مع مخرجين كبار".

وأعرب الفنان حمدي الوزير عن استيائه من وصفه بـ «أشهر متحرش في تاريخ السينما المصرية»، مؤكدًا أن هذا اللقب ظالم ومبني على سوء فهم لما قدمه في أعماله الفنية.

وقال حمدي الوزير، إن البعض اختزل تاريخه الفني كله في مشهد واحد أو دور معين، في ناس قاصدة بخبث، وفي ناس مش قاصدة.. الحكاية مش تحرش، أنا لما عملت فيلم (المغتصبون) أخدت جايزة في دور حقير زي ده».

وأشار الوزير إلى أن هدفه من تقديم هذه الأدوار لم يكن الترويج لسلوك سيئ، وإنما توصيل رسالة فنية قوية ضد مثل هذه الجرائم، مؤكدًا أن الممثل لا يُحاسب على نوع الشخصية التي يجسدها، بل على أدائه وإتقانه للدور.

وأختتم حمدي الوزير، أن هناك فنانين كبار قدموا أعمالاً كثيرة ولكنهم لم يتركوا بصمة فنية.