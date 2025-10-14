عرض فيلم “Frankenstein” في مهرجان لندن السينمائي

شهد مهرجان لندن السينمائي الدولي لعام 2025 عرضًا مميزًا لفيلم “Frankenstein”، الذي قُدم ضمن فعاليات المهرجان في القاعة الملكية بالعاصمة البريطانية.

الفيلم، الذي يقدّم رؤية جديدة ومعاصرة لرواية ماري شيلي الكلاسيكية، حظي بإقبال جماهيري واسع ونقاش نقدي لافت، نظرًا لتناوله القضايا الإنسانية والوجودية من منظور بصري حديث.

ويُعد مهرجان لندن السينمائي، الذي يُقام هذا العام في الفترة من 8 إلى 19 أكتوبر، أحد أبرز المهرجانات السينمائية في أوروبا والعالم، إذ يجمع بين العروض الأولى للأفلام المنتظرة والمواهب الجديدة في عالم السينما.

الفيلم بلغت مدته حوالي 150 دقيقة، وشارك في بطولته عدد من نجوم السينما العالمية، وسط إشادة من النقاد بأداء الممثلين وإخراج العمل الذي وصف بأنه “إعادة تخييل جريئة لأسطورة فرانكشتاين”.



حضر عرض فيلم Frankenstein عدد من أبطاله أبرزهم أوسكار اسحق، جيكوب إلوردي، ميا جوث. وغيرهم.

يُذكر أن Frankenstein سيبدأ عرضه المحدود في دور السينما ابتداءً من 17 أكتوبر 2025، على أن يُطرح عالميًا عبر منصة نتفليكس في 7 نوفمبر المقبل.