شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

طالب الإعلامي محمد شبانة، المجلس الأعلى للإعلام بمنع أحمد ياسر، لاعب المصري البورسعيدي السابق، بالظهور في وسائل الإعلام بسبب تصريحاته عن طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي السابق.



منع أحمد ياسر من الظهور إعلاميًا

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" أحمد ياسر اتهم طارق مصطفى بإتهام رهيب، وأنه يحصل على مقابل مادي من اللاعبين من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي".

وتابع:" طارق مصطفى أكد أنه سيقوم برفع بلاغ للنائب العام ضد ياسر بسبب اتهامه بالذمة المالية، وقام اللاعب بالتراجع عن تصريحاته وأصدر واعتذر عبر صحفته، ويبدو أن المحامي نصحه بذلك".

وشدد:" هذا اللاعب يجب أن لا يظهر في الإعلام، وهذا دور المجلس الأعلى للإعلام، بسبب تصريحاته واتهام الناس بالذمة المالية".

وأتم:" هذا النموذج يجب أن لا يظهر في الإعلام، أو على الأقل لا يظهر لفترة حتى يتعلم مما حدث".