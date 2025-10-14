رضا عبدالعال: مواجهة إيران وأوزبكستان لن تفيد منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

انتقد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر فيما يتعلق بالمباريات الودية المقبلة أمام منتخبي إيران وأوزبكستان، المقرر إقامتهما في نوفمبر المقبل.



وقال عبدالعال خلال تصريحات لبرنامج البريمو على قناة TeN:

«المنتخب لن يستفيد من مواجهة إيران وأوزبكستان في المعسكر المقبل بكوبنهاغن، ومن الأفضل خوض مباريات ودية أمام منتخبات إفريقية للاستعداد بالشكل الأمثل لكأس الأمم الإفريقية، وليس أمام منتخبات آسيوية بأسلوب لعب مختلف».



كما وجّه عبدالعال انتقادات حادة لاتحاد الكرة بعد خروج منتخب الشباب من الدور الأول في كأس العالم المقامة بتشيلي، مؤكدًا أن الاتحاد يتحمل المسؤولية كاملة عن الإخفاق.

وأضاف:«اتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن فشل منتخب الشباب، وليس الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه، لأن اختيار المدرب من البداية كان خاطئًا وغير مناسب لحجم البطولة. المحاسبة يجب أن تبدأ من الاتحاد قبل الجهاز الفني».