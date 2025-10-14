أحمد حمودة: أعداء النجاح يقللون من إنجاز حسام حسن

أكد أحمد حمودة، نجم نادي المقاولون العرب السابق، أن ما حققه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن من إنجاز بالتأهل إلى كأس العالم 2026 يعد خطوة تاريخية تستحق الإشادة، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي توجه له تأتي من “أعداء النجاح”.

وقال حمودة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: “أعداء النجاح هم من يقللون من إنجاز حسام حسن بالتأهل إلى كأس العالم، لأن ما فعله إنجاز كبير يحسب له وللجهاز الفني بالكامل".

وشدد نجم المقاولون السابق على ضرورة التحضير الجيد للبطولة المقبلة قائلًا: “من المهم جدًا الاستعداد بقوة لبطولة أمم أفريقيا، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تركيز وانضباط أكبر من جميع اللاعبين".

وانتقد حمودة بعض اختيارات المنتخب مؤخرًا، موضحًا: “هناك بعض اللاعبين، أبرزهم عمرو الجزار، لا يستحقون الانضمام إلى المنتخب في الوقت الحالي، وهناك من هو أحق بالفرصة".

واختتم حديثه بالإشادة بمهاجم الأهلي قائلاً: “صلاح محسن قدم مستوى رائعًا في الفترة الأخيرة، ويستحق الانضمام إلى منتخب مصر عن جدارة".