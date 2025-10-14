اشتباكات بين حماس و مجموعات خارجة عن القانون في غزة

أفادت "العربية" بوقوع اشتباكات في غزة إثر مداهمات لحماس ضد مجموعات تصفها بـ"الخارجة عن القانون"، و ذلك خلال نبأ عاجل.

و في سياق آخر، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، أمس الاثنين، تخصيص إيرادات تذاكر مباراة المنتخب مع جورجيا، اليوم الثلاثاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، لصالح قطاع غزة.

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد التركي "مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم قرر التبرع بإيرادات تذاكر مباراة تركيا وجورجيا، التي ستُقام غدًا ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، لصالح قطاع غزة الذي يعيش مأساة إنسانية".

وجدد الاتحاد التركي إدانته للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة أمام أنظار العالم.

وحضر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الاثنين قمة شرم الشيخ للسلام، و قام بالتوقيع على وثيقة ترامب السلام.