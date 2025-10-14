فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، أن فنزويلا أغلقت سفارتها في أوسلو من دون أن تقدّم لها أي تفسير، في خطوة أكدتها كراكاس وتأتي بعد ثلاثة أيام من منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيسيلي روانج "أُبلغنا من قبل السفارة الفنزويلية بأنها ستغلق أبوابها، من دون أن توضح الأسباب"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضافت "هذا أمر مؤسف. رغم خلافاتنا في عدد من القضايا، فإنّ النرويج ترغب في الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع فنزويلا، وستواصل العمل على ذلك".

و أصدرت وزارة الخارجية الفنزويلية بياناً أعلنت فيه أنها أغلقت سفارتها في أوسلو في إطار عملية إعادة هيكلة لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من منح جائزة نوبل للسلام في أوسلو لماتشادو، التي جعلت من إطاحة إرث حكم هوجو تشافيز، سلف الرئيس نيكولاس مادورو، قضيتها السياسية الأولى.