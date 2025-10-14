ترامب: أردوغان يمكن أن يسهم في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنه يعتقد أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يمكن أن يسهم في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع ترامب مضيفا للصحفيين " أردوغان يحظى باحترام روسيا"، حسبما أورد موقع "تي آر تي" التركي، و ذلك على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من شرم الشيخ في مصر.

وأكد ترامب أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة.

وردا على سؤال بشأن ما أعلنه زيلينسكي لتوّه من أنه سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال ترامب: "أعتقد ذلك، نعم".