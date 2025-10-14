قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات بين حماس و مجموعات خارجة عن القانون في غزة
فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 14-10-2025
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
ترامب: أردوغان يمكن أن يسهم في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنه يعتقد أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يمكن أن يسهم في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع ترامب مضيفا للصحفيين " أردوغان يحظى باحترام روسيا"، حسبما أورد موقع "تي آر تي" التركي، و ذلك على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من شرم الشيخ في مصر.

وأكد ترامب أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة.

وردا على سؤال بشأن ما أعلنه زيلينسكي لتوّه من أنه سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال ترامب: "أعتقد ذلك، نعم".

