دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟
رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام
أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 9 مسيرات أوكرانية فوق مياه البحر الأسود من الساعة 7:00 إلى 8:00 بتوقيت موسكو.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان : قواتنا استخدمت قنابل "فاب-3000" وصواريخ Х-39 لضرب نقاط الانتشار المؤقت ومراكز التحكم بالمسيّرات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية  أكثر من 218 طائرة مسيرة أوكرانية، إضافة إلى تدمير أربعة صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى.

وتضمن البيان أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيا، كما استهدفت قطارًا كان يُستخدم لنقل القوات الأوكرانية، ما يعكس توسع العمليات العسكرية على الأرض.

وأشارت وزارة الدفاع إلى استهداف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، خاصة منشآت الطاقة، مما ينبئ بـ"شتاء سيكون الأصعب على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في فبراير 2022"، بحسب تصريحات موسكو. 

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

