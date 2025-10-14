روسيا تعلن إسقاط 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 9 مسيرات أوكرانية فوق مياه البحر الأسود من الساعة 7:00 إلى 8:00 بتوقيت موسكو.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان : قواتنا استخدمت قنابل "فاب-3000" وصواريخ Х-39 لضرب نقاط الانتشار المؤقت ومراكز التحكم بالمسيّرات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 218 طائرة مسيرة أوكرانية، إضافة إلى تدمير أربعة صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى.

وتضمن البيان أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيا، كما استهدفت قطارًا كان يُستخدم لنقل القوات الأوكرانية، ما يعكس توسع العمليات العسكرية على الأرض.

وأشارت وزارة الدفاع إلى استهداف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، خاصة منشآت الطاقة، مما ينبئ بـ"شتاء سيكون الأصعب على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في فبراير 2022"، بحسب تصريحات موسكو.