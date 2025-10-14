ترامب: أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

واسترسل: أردوغان يحظى باحترام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو صديق لي.

وفي سياق آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن كل ما قام به خلال مسيرته السياسية «هو وقف الحروب وتحقيق السلام».

إعادة الإعمار خطوة ضرورية

وأضاف ترامب، خلال كلمته عقب وصوله إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، أن هناك «الكثير من الأشياء التي يجب تنظيفها في غزة، مثل الأنقاض»، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار خطوة ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع