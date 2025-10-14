نجوم كفر الشيخ يقودون منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية لتصدر مجموعته في كأس العالم

اقتنص منتخب مصر، للكرة الطائرة البارالمبية فوزًا مستحقاً على نظيره الأسترالي بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها «6/25 - 7/25 - 8/25» ضمن منافساته بكأس العالم ويضم المنتخب ضمن صفوفه أربعة من أبطال نادى الإرادة والتحدي بمحافظة كفر الشيخ، البطولة تقام بمدينة إنديانابوليس الأمريكية المستمرة حتى 18 أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المنتخب يضم أربعة من أبطال المحافظة، وهم: الكابتن محمد سعد، مدرب بالجهاز الفني للاتحاد، والكابتن مطاوع عبد الباقي ابو الخير، وحمادة سيد علي، والكابتن أحمد محمد حسني زكري، مضيفًا أن منتخبنا الوطني بفوزه على أستراليا ضمن صدارة المجموعة الثانية.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر، فاز على منتخبات «الهند، واليابان، وأستراليا» بثلاثة أشواط نظيفة حتى الآن في منافسات البطولة التي تُعد خطوة نحو الإعداد القوي لبارالمبياد لوس أنجلوس 2028 التي سيشارك بها المنتخب الوطني.

وتأتي مشاركة أبطال كفر الشيخ للكرة الطائرة بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل عبد القوي، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد زمارة، مدير النادي.