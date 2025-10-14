رئيسة الوزراء الإيطالية: نؤكد التزامنا بالمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعماره

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، إننا نؤكد التزام إيطاليا بالمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعادة إعماره وتنميته.

وأضافت نحن ملتزمون بإعادة إطلاق عملية سياسية نحو إطار من السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط قائم على حل الدولتين، جاء ذلك خلال خبرا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وكن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن كل ما قام به خلال مسيرته السياسية «هو وقف الحروب وتحقيق السلام».

إعادة الإعمار خطوة ضرورية

وأضاف ترامب، خلال كلمته عقب وصوله إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، أن هناك «الكثير من الأشياء التي يجب تنظيفها في غزة، مثل الأنقاض»، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار خطوة ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.