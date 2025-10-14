المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ

أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام عبّرت عن رؤية مصرية واضحة لمستقبل المنطقة، تقوم على إنهاء الصراعات وترسيخ العدالة كمدخل حقيقي لتحقيق السلام الدائم.

وقال القبطان وليد جودة، إن الرئيس السيسي قدّم في كلمته خريطة طريق نحو شرق أوسط جديد خالٍ من الحروب، يقوم على التعاون الإقليمي والبناء بعد الدمار، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا صاحبة المبادرة في صناعة السلام، منذ زيارة الرئيس الراحل أنور السادات للقدس وحتى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن تكريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقلادة النيل جاء رسالة تقدير وشراكة، تؤكد أن القاهرة تضع السلام فوق أي اعتبارات سياسية، وتؤمن بأن القيادة الحقيقية تُقاس بقدرتها على إنهاء الحروب لا إشعالها.

وأكد القبطان وليد جودة أن قمة شرم الشيخ تمثل لحظة فارقة تعيد لمصر موقعها كقلب المنطقة وصوتها العاقل في زمن الأزمات.