6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية
غزة تصلي من جديد.. إقامة أول قداس في القطاع بعد عامين من الحرب
20 مليون جنيه.. محامى الزمالك يطلب تأجيل دعوى التعويض بسبب ظهور رقم سيدة بإعلان الدباغ
جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين حاولوا تخطي الخط الأصفر
كيف يمكن فرض تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام على إسرائيل؟ محلل فلسطيني يوضح
زيلينسكي بعد اتفاق غزة: يمكن إنهاء الحرب في أوروبا أيضا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ

أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام عبّرت عن رؤية مصرية واضحة لمستقبل المنطقة، تقوم على إنهاء الصراعات وترسيخ العدالة كمدخل حقيقي لتحقيق السلام الدائم.

وقال القبطان وليد جودة، إن الرئيس السيسي قدّم في كلمته خريطة طريق نحو شرق أوسط جديد خالٍ من الحروب، يقوم على التعاون الإقليمي والبناء بعد الدمار، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا صاحبة المبادرة في صناعة السلام، منذ زيارة الرئيس الراحل أنور السادات للقدس وحتى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن تكريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقلادة النيل جاء رسالة تقدير وشراكة، تؤكد أن القاهرة تضع السلام فوق أي اعتبارات سياسية، وتؤمن بأن القيادة الحقيقية تُقاس بقدرتها على إنهاء الحروب لا إشعالها.

وأكد القبطان وليد جودة أن قمة شرم الشيخ تمثل لحظة فارقة تعيد لمصر موقعها كقلب المنطقة وصوتها العاقل في زمن الأزمات.

وليد جودة عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ

